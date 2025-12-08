Guterres condena la incursión de agentes israelíes en las oficinas de la UNRWA en Jerusalén Este

Archivo - Imagen de archivo de instalaciones de la UNRWA en Jerusalén - Europa Press/Contacto/Nir Alon - Archivo

El secretario general de la ONU reivindica la inviolabilidad del complejo y exige a Israel que cumpla con sus obligaciones como Estado miembro MADRID 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha manifestado su enérgica condena a la entrada de agentes israelíes en las oficinas de la agencia para los refugiados palestinos de la ONU, la UNRWA, en Jerusalén Este, como una violación de los preceptos de la Carta de la institución internacional.

"El complejo de la UNRWA sigue perteneciendo a Naciones Unidas con la condición de inmune e inviolable a cualquier forma de interferencia", ha manifestado Guterres.

El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, había detallado previamente que agentes y funcionarios israelíes "entraron a la fuerza a primera hora del día en el complejo de la UNRWA en Jerusalén Este", antes de agregar que "todas las comunicaciones fueron cortadas" y que las fuerzas de seguridad incautaron "muebles, equipamiento de comunicaciones y otras propiedades".

"La bandera de la ONU fue arriada y reemplazada con una bandera israelí", ha dicho Lazzarini en su cuenta en la red social X, donde ha subrayado que "esta última acción representa un flagrante desprecio por la obligación de Israel, como Estado miembro de Naciones Unidas, de proteger y respetar la inviolabilidad de las instalaciones de la ONU".

El secretario general de la ONU ha recordado que, según ha confirmado recientemente la Corte Internacional de Justicia, "toda acción ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa contra los bienes y activos de las Naciones Unidas está prohibida por la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas".

Por todo ello, Guterres insta a Israel a que adopte de inmediato "todas las medidas necesarias para restablecer, preservar y defender la inviolabilidad de las instalaciones de la UNRWA y a que se abstenga de adoptar nuevas medidas con respecto a dichas instalaciones de conformidad con sus obligaciones" como Estado miembro de Naciones Unidas.