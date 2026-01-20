Guterres condena "en los términos más enérgicos" las acciones israelíes contra la sede de la UNRWA en Jerusalén Este

Las autoridades israelíes demuelen edificios pertenecientes a la sede de la UNRWA en Jerusalén Este - Nir Alon / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado este martes "en los términos más enérgicos" las acciones de Israel para demoler el complejo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) en el barrio de Sheij Yarrá, en Jerusalén Este.

"Como ha afirmado reiterada e inequívocamente, incluso en una carta al primer ministro de Israel (Benjamin Netanyahu) el 8 de enero, el complejo de Sheij Yarrá sigue siendo una instalación de la ONU y es inviolable e inmune a cualquier forma de interferencia", ha dicho su portavoz adjunto, Farhan Haq, en un comunicado.

Guterres ha catalogado de "totalmente inaceptable la continua escalada" contra la UNRWA, que "contraviene las claras obligaciones de Israel en virtud del Derecho Internacional, la carta de la ONU y la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de Naciones Unidas".

"El secretario general insta al Gobierno de Israel a cesar la demolición del complejo de la UNRWA en Sheij Yarrá y a devolver y restituir el complejo y demás instalaciones de la UNRWA a Naciones Unidas sin demora", ha indicado.

Israel ha acusado en numerosas ocasiones a la agencia de la ONU de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otros grupos palestinos, si bien una investigación independiente encabezada por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna concluyó en abril de 2024 que, si bien la organización tiene margen de mejora en cuestiones como neutralidad o transparencia, no había pruebas para acreditar las acusaciones de Israel sobre lazos con el terrorismo.

A pesar de ello, Israel ha mantenido sus críticas y, de hecho, las fuerzas de seguridad israelíes llevaron a cabo el 8 de diciembre de 2025 una redada en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este, en el marco de su presión sobre el organismo, que denunció el "flagrante desprecio" por parte de Israel al Derecho Internacional.