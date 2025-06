Guterres lamenta el veto de EEUU en la ONU a la última resolución sobre Gaza

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha lamentado este jueves que Estados Unidos hiciese uso de su derecho de veto para tumbar la víspera una resolución que reclamaba un alto el fuego y el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y ha prometido que, por parte de Naciones Unidas, se hará "todo lo que se pueda".

Guterres ha reconocido con un contundente "por supuesto" estar decepcionado por los resultados de la votación. "Siempre estoy decepcionado cuando los altos el fuego no se materializan, no se libera a los rehenes y la ayuda no se distribuye de una manera que no ponga en riesgo a tantos palestinos", ha dicho ante los medios desde Nueva York.

Una de las reivindicaciones del máximo responsable de la ONU pasa por que la ayuda llegue de manera "ilimitada" a la población gazatí. Guterres ha recordado que el último el fuego evidenció que es posible movilizar esta ayuda, por lo que ahora "es necesario que ocurra de nuevo" y que se convierta en algo "permanente".

Asimismo, de cara a la conferencia prevista a mediados de mes para abogar por una solución de dos Estados, ha reiterado que es "absolutamente esencial" mantener "viva" esta idea, habida cuenta de las "cosas terribles" que están sucediendo tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania.

A quienes "dudan" de esta solución de dos Estados, les ha preguntado "cuál es la alternativa". "¿Es una solución de un único Estado en el que los palestinos sean expulsados o forzados a vivir en sus tierras sin derechos? Sería completamente inaceptable", ha remachado.