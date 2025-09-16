Guterres no es "optimista" a corto plazo con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado este martes que "no es optimista" a corto plazo sobre las negociaciones de paz para poner fin al conflicto en Ucrania debido a las posturas "incompatibles" de ambas partes.

"Creo que Ucrania tiene un interés legítimo en preservar su integridad territorial y es evidente que Rusia está decidida a tomar medidas que implicarían la ocupación de gran parte de Ucrania", ha explicado durante una rueda de prensa celebrada en Nueva York.

En este sentido, ha asegurado que el conflicto, que ha tenido un impacto "enorme" en los civiles, previsiblemente continuará debido a lo alejadas que están las partes. "Nuestra postura es muy clara: Necesitamos un alto el fuego inmediato, pero un alto el fuego que conduzca a una solución", ha zanjado.