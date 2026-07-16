Guterres nombra a la bangladeshí Rabab Fatima como nueva jefa de la misión de la ONU en Afganistán

Archivo - Bandera de las Naciones Unidas (ONU) - NICOLAS MAETERLINCK / BELGA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha nombrado a la bangladeshí Rabab Fatima como nueva representante especial para Afganistán y jefa de la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA), cargo en el que sucede a la kirguisa Roza Otunbayeva, a quien ha dado las gracias por su "dedicado servicio".

La ONH ha destacado que Fatima, que en la actualidad es vice secretaria general y Alta Representante para Países Menos Adelantados, Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (UN-OHRLLS), tiene "más de 30 años de experiencia en servicio civil nacional e internacional".

Previamente, fue embajadora y representante permanente de Bangladesh ante la ONU entre 2019 y 2022, además de ser presidenta de la Junta Ejecutiva de UNICEF en 2022 y de ONU Mujeres en 2022. Además, fue la primera mujer elegida como presidenta de la Comisión de Pacificación, en 2022, y fue vicepresidenta de la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

La diplomática fue además embajadora de Bangladesh en Japón, directora general del Ministerio de Exteriores bangladeshí y ocupó diversos cargos en la cartera, además de tener cargos en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), todo ello parte de la experiencia considerada por Naciones Unidas de cara a su nombramiento al frente de la UNAMA.

La misión fue establecida en marzo de 2022 a través de la resolución 1401 del Consejo de Seguridad de la ONU, después de la invasión encabezada por Estados Unidos tras los ataques del 11-S. La ofensiva derrocó a los talibán, que sin embargo regresaron al poder en agosto de 2021 tras una ofensiva a gran escala en plena retirada internacional tras el acuerdo de paz firmado un año antes con Washington.