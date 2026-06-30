Guterres pide a la comunidad internacional apoyar a la UNRWA para "cubrir las necesidades" de los palestinos

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado este martes la importancia de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) y ha pedido a la comunidad internacional "sostener su trabajo" para "cubrir las necesidades de los refugiados palestinos".

"Durante generaciones, los refugiados palestinos han contado con la UNRWA para recibir apoyo y servicios esenciales. La UNRWA es esencial para preservar las condiciones humanitarias necesarias para una solución política justa y duradera con dos Estados --Israel y Palestina-- que vivan lado a lado en paz y seguridad", ha indicado Guterres, según un comunicado difundido en redes sociales.

Es por eso que ha instado a todos los países a "sostener el trabajo vital" que desempeña la agencia para "atender las necesidades de los refugiados palestinos, cumplir con la responsabilidad internacional y ayudar a una región volátil a encontrar el camino hacia un futuro justo y pacífico", tal y como ha destacado.

El balance de víctimas palestinas a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 ha aumentado a más de 1.050 muertos y 3.400 heridos, según han denunciado este martes las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.066 muertos y 173.514 heridos.