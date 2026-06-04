Guterres pide garantizar la protección de los civiles tras los últimos enfrentamientos en la capital somalí

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres - Gent Shkullaku/ZUMA Press Wire/d / DPA - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamamiento a garantizar la protección de los civiles y la infraestructura civil en Somalia, instando a las partes a retomar las conversaciones para evitar revertir los "avances" logrados hasta la fecha durante las negociaciones con la oposición.

"El secretario general está alarmado por las informaciones de violencia en Mogadiscio. Subraya la necesidad urgente de que todas las partes interesadas reanuden las conversaciones para determinar una forma de avanzar que evite revertir los avances logrados hasta la fecha en Somalia y garantice la protección de los civiles y la infraestructura civil", ha indicado su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

Guterres ha hecho un llamamiento a todas las partes en el país africano "para que ejerzan la máxima moderación, se abstengan de cualquier acción que pueda incitar más violencia y resuelvan las diferencias políticas a través del diálogo".

El secretario general ha recordado que la Misión de Asistencia para la Transición de Naciones Unidas en Somalia (UNTMIS) ya ha advertido del "riesgo de repetir la crisis que surgió en 2021 por las diferencias respecto a la hoja de ruta electoral". "Unas advertencias que, por desgracia, obviamente, no se escuchan", ha expresado.

"La Misión de Naciones Unidas insta a todos los líderes somalíes a dar prioridad al interés nacional y reanudar las conversaciones que terminaron el 15 de mayo. Los socios internacionales de Somalia están dispuestos a facilitar ese diálogo", ha zanjado.

Los enfrentamientos estallaron a última hora del miércoles, cuando la Policía denunció un ataque por parte de personas armadas contra un puesto de control en el distrito de Houluadag y afirmaron que los asaltantes emplearon armamento pesado y causaron daños a viviendas civiles y negocios de la zona, tras lo que se apuntó a milicias supuestamente vinculadas con el ex primer ministro Hasán Alí Jaire.

Jaire, que fue primer ministro entre 2017 y 2020, ha denunciado por su parte "un ataque violento" contra una reunión que mantenía en el lugar con "más de 70 líderes tradicionales" y varios parlamentarios, opositores y activistas, antes de destacar que Mohamud, "cuyo mandato presidencial terminó constitucionalmente el 15 de mayo de 2026", "tiene toda la responsabilidad" en estos hechos.

El presidente somalí anunció la extensión de su mandato hasta el 15 de mayo de 2027 tras el colapso de las conversaciones entre el Gobierno y la oposición para encontrar una solución a la crisis, en medio de las tensiones en torno a las enmiendas constitucionales para fomentar la celebración de elecciones directas con sufragio universal, que ha provocado enfrentamientos con las autoridades de las regiones semiautónomas de Puntlandia o Jubalandia.