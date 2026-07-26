Guterres pide el levantamiento total de las sanciones a Siria al término de su histórica visita al país

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, en su visita a Siria, acompañado del presidente Ahmed al Shara - Europa Press/Contacto/Lin Jianjie

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha abogado este domingo por la eliminación total de las sanciones a Siria para facilitar la labor de las autoridades que dirigen el país tras el derrocamiento a finales de 2024 del régimen de Bashar al Assad con un discurso que pone punto final al primer viaje de un secretario general de la ONU al país desde 2009.

"Celebro las medidas que han aliviado las sanciones y abierto nuevas posibilidades para la recuperación económica. Pero todas estas sanciones deben levantarse de inmediato. Y la recuperación dependerá de mucho más", ha manifestado Guterres en su última comparecencia ante los medios, después de que este sábado dedicara principalmente sus declaraciones a pedir a Israel que termine con sus operaciones militares en suelo sirio, que están imposibilitando una solución al conflicto histórico en los Altos del Golán.

Los Altos son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981, un movimiento no reconocido por parte de la comunidad internacional.

Además, Israel violó en diciembre de 2024 el Acuerdo de Separación con Siria al entrar en la porción de los Altos del Golán bajo supervisión de la ONU aprovechando el colapso del régimen de Bashar al Assad. El Gobierno israelí justificó la medida por motivos de seguridad dada la incertidumbre del momento pero sigue sin retirarse a pesar de la instalación de un nuevo Gobierno bajo el mandato del antiguo líder yihadista Ahmed al Shara, reconocido por Estados Unidos.

"Siria necesita que sus socios para el desarrollo y las instituciones financieras internacionales retomen su participación de manera que ayuden a liberar el potencial económico del país y a reconectar a Siria con la vida económica regional y mundial, porque una Siria estable, próspera e inclusiva beneficiará a todos los sirios", ha añadido Guterres.

Mientras tanto, el presidente Al Shara ha avanzado, en una entrevista a la cadena panárabe Al Yazira, que está desarrollando un plan para alcanzar un acuerdo de seguridad con Israel con la participación de varios países sin comprometer el derecho de Siria a los Altos del Golán ocupados, de momento sin dar más detalles al respecto.

Al Shara también ha asegurado que Siria no tiene intención de lanzar ninguna intervención militar en el vecino Líbano, a pesar de los repetidos rumores sobre el tema, sino que está comentando con autoridades libanesas formas de ayudar al país a superar su crisis actual y encaminarlo hacia la seguridad.