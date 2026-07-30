Guterres pide respetar "los derechos y la dignidad" de quienes lleguen a Ceuta

Efectivos de las fuerza fronteriza española trabaja ante el cruce de cientos de personas a Ceuta desde Marruecos - Europa Press/Contacto/Antonio Sempere

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recordado la necesidad de que se respeten "los derechos y la dignidad" de todas las personas que lleguen a Ceuta, coincidiendo con el cruce de miles de personas, en su mayoría de origen marroquí, a la localidad española desde Marruecos.

"El secretario general quiere asegurarse de que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas que llegan a Ceuta", ha señalado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en declaraciones a Europa Press.

Mientras, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha descartado que el repunte de las llegadas a Ceuta se deba a "una única causa", sino que "múltiples" factores explicarían que en la última semana hayan cruzado a la ciudad autónoma más de 2.000 migrantes.

"Si bien la reciente interpretación de una disposición legal por parte del Tribunal Supremo español puede ser uno de los factores que influyen en la situación actual, también hay que tener en cuenta otros muchos factores, y no sería adecuado atribuir el aumento de las llegadas a un único acontecimiento", ha apuntado ACNUR.

Ceuta ha registrado este jueves la mayor crisis migratoria desde mayo de 2021, con la entrada durante horas de miles de personas, en su mayoría jóvenes marroquíes, pero también familias con mujeres y menores, que han accedido a la ciudad autónoma bordeando el espigón del Tarajal y flanqueando la valla fronteriza.

Ante esta situación, España y Marruecos han acordado reforzar la coordinación para devolver "lo antes posible" a todas las personas que han entrado de forma irregular, mientras el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado que ambos países trabajan conjuntamente para recuperar la normalidad y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazará hasta allí este viernes para gestionar sobre el terreno la crisis.