Guterres pide que Siria sea la protagonista de su propia transición un año después de la caída de Al Assad

La diáspora siria celebra en Alemania el aniversario de la caída de Al Assad - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha celebrado el aniversario de la caída del régimen del expresidente sirio Bashar al Assad con un aplauso al pueblo sirio y un llamamiento a la comunidad internacional para que facilite el "difícil" proceso de transición.

"Rindo homenaje a la resiliencia y la valentía del pueblo sirio, que nunca dejó de alimentar la esperanza a pesar de soportar dificultades inimaginables", ha manifestado Guterres en un comunicado publicado este domingo, víspera de la salida de Al Assad del poder tras una ofensiva en varios frentes liderada por la ahora disuelta organización yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Guterres estima que a Siria le espera "mucho más que una transición política" sino también "la oportunidad de reconstruir comunidades destrozadas y sanar profundas divisiones".

Después de comprometer una vez más el respaldo pleno de la ONU para hacer de la transición un éxito ante "desafíos considerables, pero no insuperables", también ha llamado a la comunidad internacional a facilitar esta labor al presidente de transición y antiguo líder de HTS, Ahmed al Shara.

"El año pasado demostró que es posible lograr un cambio significativo cuando se empodera y apoya a la población siria para que lidere su propia transición", ha indicado.

"Si bien las necesidades humanitarias en todo el país siguen siendo inmensas, se han logrado avances en la restauración de servicios esenciales, la ampliación del acceso humanitario y la creación de vías para el retorno de refugiados y desplazados", ha añadido Guterres.

"La comunidad internacional debe respaldar firmemente esta transición liderada y controlada por Siria. Esto incluye garantizar el respeto a la soberanía de Siria, eliminar los obstáculos a la reconstrucción, financiar los llamamientos humanitarios, promover el desarrollo económico y asegurar que la transición aporte beneficios tangibles a los sirios sobre el terreno", ha concluido.