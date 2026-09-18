Guterres tilda de "impactante" el informe que señala a EEUU por crímenes de guerra en Irán y exige responsabilidades

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del secretario general de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, ha asegurado este jueves que la organización ha tenido acceso al informe que apunta a que Estados Unidos habría cometido crímenes de guerra en determinados bombardeos efectuados contra Irán, cuyas conclusiones ha calificado como "impactantes", y ha pedido rendición de cuentas por los hechos denunciados en el dossier.

"Por supuesto que conocemos perfectamente este informe, que fue publicado por una comisión independiente. Creo que sus conclusiones son, como mínimo, impactantes", ha afirmado Dujarric en rueda de prensa, al ser preguntado por el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales sobre el Departamento de Defensa estadounidense.

En la misma línea, el portavoz de António Guterres ha abogado por exigir "rendición de cuentas", al tiempo que ha defendido "la importancia de estos informes y de la necesidad de que la gente coopere con ellos".

Estas declaraciones llegan después de que una comisión de investigación de la ONU haya expuesto este mismo jueves en un informe que existen "motivos razonables" para determinar que Estados Unidos perpetró crímenes de guerra en sendos bombardeos lanzados contra una escuela y un polideportivo en los primeros compases de la ofensiva lanzada en febrero junto a Israel contra Irán.

Tras su publicación, la Casa Blanca ha cargado contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmando que "lleva décadas soltando disparates sin sentido", y ha aseverado que "la única parte en este conflicto que ha cometido crímenes de guerra es el régimen iraní, que ha asesinado a miles de sus ciudadanos".

Está previsto que el Consejo de Derechos Humanos, integrado por 47 miembros, reciba el próximo lunes el citado informe.