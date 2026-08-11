Guterres traslada su "solidaridad" con Colombia tras el seísmo de magnitud 7,4

António Guterres - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha mostrado este martes su "solidaridad" con el Gobierno y el pueblo colombianos tras el terremoto de 7,4 registrado en la víspera en el noroeste del país y que hasta el momento ha dejado más de 160 muertos.

Asimismo, el diplomático portugués ha lamentado "profundamente" las pérdidas humanas y transmitido "sus más sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas, según ha indicado su portavoz adjunto, Farhan Haq, en un breve comunicado.

Guterres ha deseado una "pronta y completa recuperación" a todos los afectados y ha subrayado el "estrecho contacto" entre la ONU y las autoridades colombianas y el "apoyo" a la respuesta liderada por el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella frente a los efectos del fuerte seísmo.

En este sentido se ha manifestado el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, quien ha abordado el "apoyo concreto a la respuesta al devastador terremoto" en el país latinoamericano en una conversación telefónica con su ministro de Exteriores, Omar Bula.

Además, según ha indicado en sus redes sociales, el "excelente" equipo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés) está "plenamente movilizado" en el país.

El terremoto tuvo lugar en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, sobre las 7.34, hora local, a una profundidad de 103 kilómetros.