Hacer más cosas buenas en Sudán del Sur

MADRID, 22 May. (Por el Dr. Mesfin Loha, director de World Vision Sudán del Sur) -

Sudán del Sur se caracteriza por una fragilidad sostenida y múltiple: política, social, económica y medioambiental. En el último año, la pandemia de COVID-19 ha

empeorado mucho una mala situación previa.

El país se enfrenta a un nivel alarmante de inseguridad alimentaria con la probabilidad de un mayor deterioro. Se prevé que, para mediados de 2021, unos 7,24 millones de personas, el 60 por ciento de la población sursudanesa, se enfrentarán a una grave inseguridad alimentaria aguda y necesitarán ayuda urgente.

Se espera que alrededor de 1,4 millones de niños y niñas menores de cinco años sufran desnutrición aguda en 2021, la cifra más alta en tres años. Más de 300.000 (el 21%) de los 1,4 millones de niños desnutridos sufrirán desnutrición aguda grave.

Según la ONU, Sudán del Sur es uno de los cuatro países con zonas que podrían caer en la hambruna, junto con Yemen, Burkina Faso y el noreste de Nigeria.

Alrededor del 56% de la población de Sudán del Sur no tiene acceso a los servicios de atención primaria de salud y la mayoría de las prestaciones de servicios de salud se apoyan principalmente en la ayuda humanitaria. Sudán del Sur tiene una de las tasas más altas de mortalidad de menores de cinco años (90,7 muertes por cada 1.000 nacidos vivos) y de mortalidad materna (789 muertes por cada 100.000 nacidos vivos).

El país también se ha visto muy afectado por un segundo año consecutivo de grandes inundaciones que han afectado a más de un millón de personas, con más de 600.000 desplazados, y la pérdida generalizada de cultivos y ganado.

PERO, ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS NÚMEROS?

Cuando organismos como World Vision tratan de apoyar a un país como Sudán del Sur con programas de desarrollo, nos cuidamos de cumplir el principio de "evitar el daño": no permitir que las familias sufran más daño. Las cosas se están poniendo tan mal aquí que nosotros y todos los actores humanitarios y de desarrollo tenemos que centrarnos urgentemente en otro principio: "hacer más cosas buenas".

Tenemos que preguntarnos qué cosas nuevas tenemos que hacer para que se produzcan más cosas buenas en esta crisis que se avecina. Lo de siempre no es suficiente, especialmente con el reto añadido de la COVID-19.

Los gritos desesperados de personas como Monica Nyanut, de 35 años y madre de

cinco hijos, y Adhel, de 38 años, ambas del condado de Tonj North, en Sudán del Sur, exigen que todos potenciemos nuestros esfuerzos. Se trata de personas reales, no de simples estadísticas. Seres humanos que claman no por ellos mismos, sino por sus hijos, que morirán si no podemos conseguirles más alimentos.

En pocas palabras, las cosas en Sudán del Sur están mejorando demasiado lento. Lo que estamos haciendo no está funcionando lo suficientemente rápido. La visión

general de las necesidades humanitarias (HNO) y los Planes de Respuesta Humanitaria

(HRP), año tras año, pintan casi la misma imagen de la situación, con el HRP en 2020 destacando una necesidad de más de 1.900 millones de dólares en ayuda humanitaria.

Parece mucho dinero, pero teniendo en cuenta que el gasto en defensa a nivel

mundial subió a 1,83 billones de dólares en 2019, está claro que el mundo puede

encontrar dinero cuando lo necesita.

Así pues, todos debemos preguntarnos qué deberíamos hacer de forma diferente para conseguir más fondos ahora para Sudán del Sur con el fin de evitar la malnutrición y, en última instancia, la hambruna. La respuesta es "lo que haga falta".

Las cosas están realmente mal. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) anunció recientemente una "dolorosa decisión de quitarle a los hambrientos para darle a los hambrientos", de recortar las raciones de alimentos para los refugiados y desplazados internos en el país debido a los importantes déficits de financiación.

Todos debemos pensar de forma creativa en cómo evitar encontrarnos en la misma

situación de crisis de hambre el año que viene. También en cómo podemos hacer frente a otras amenazas para el bienestar de los niños. ¿Cómo proporcionar educación a más de dos millones de niños que no están escolarizados y atención sanitaria a niños y niñas que no tienen acceso a servicios sanitarios de calidad y que a menudo están traumatizados? La plenitud de la vida no es sólo comida y agua.

Hoy, mientras más de 250 organizaciones alertan sobre esta inminente crisis del

hambre en todo el mundo, hago un llamamiento a mis colegas, socios, donantes,

gobiernos y a todo aquel que pueda ayudar:

- Amplificar los llamamientos para acelerar el ritmo, animar a sus compañeros y

socios a actuar rápidamente.

- Ampliar las respuestas a las necesidades humanitarias críticas en Sudán del Sur, centrándose en los condados identificados con altos niveles de inseguridad

alimentaria. Con la inminente temporada de lluvias, el tiempo es esencial.

- Comprometerse a pasar del principio de "evitar el daño" al de "hacer más bien"

con acciones positivas e innovadoras que salven vidas.

- Asegúrese de que los esfuerzos para hacer frente a la inseguridad alimentaria y lograr el hambre cero abarcan salvar vidas, restaurar la dignidad, renovar la

esperanza y elevar a las personas necesitadas de meros beneficiarios a socios

capacitados para construir sus medios de vida.