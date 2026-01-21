Hamás acusa a Israel de obstaculizar la búsqueda del cuerpo del último rehén israelí en Gaza

Archivo - Miembros de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el centro de la Franja de Gaza (archivo) - Omar Al-Dirawi/Apa Images Via Zu / Dpa - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha acusado este miércoles a Israel de "poner trabas a los esfuerzos" de búsqueda de los restos del último secuestrado durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y de "explotar deliberadamente" el fracaso a la hora de localizarlo para "evadir sus obligaciones" en el marco del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar el plan presentado por Estados Unidos.

"Hemos entregado toda la información que tenemos sobre el cuerpo del último prisionero israelí y hemos respondido positivamente a todos los esfuerzos para hallarlo", ha dicho el portavoz de Hamás, Hazem Qasem, que ha subrayado que "la ocupación pone trabas en repetidas ocasiones a los esfuerzos para localizar el cuerpo en zonas más allá de la 'línea amarilla'".

Así, ha subrayado que el grupo "está preparado para cooperar con los países mediadores y garantes en todos los esfuerzos que lleven a localizar el cuerpo del último cautivo" y ha criticado a Israel de aprovechar la situación para no avanzar en la aplicación del citado acuerdo, según ha informado el diario palestino 'Filastin'.

El cadáver corresponde al policía israelí Ran Gvili, sin que los trabajos de búsqueda llevados a cabo hasta la fecha hayan permitido localizarlo. El hombre murió durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y su cuerpo fue posteriormente trasladado a Gaza, según las autoridades israelíes.

Hamás ha citado en varias ocasiones las dificultades a la hora de encontrar los cadáveres para justificar los retrasos en las entregas, si bien finalmente trasladó a Israel a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, salvo Gvili, y liberó a todos los que seguían con vida.

Las liberaciones y entregas son parte de la aplicación de la primera fase del citado acuerdo, que incluyó un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre, marcado por los reiterados ataques por parte de Israel, que afirma que actúa contra "terroristas" y que, por ello, no viola el pacto, algo rechazado por Hamás, que ha pedido a los mediadores que actúen ante estas acciones.