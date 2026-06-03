Hamás advierte de que Israel "pagará un alto precio" por sus ataques contra Gaza a pesar del alto el fuego

Archivo - Un miembro de las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante una liberación de rehenes israelíes en la Franja de Gaza (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha advertido de que Israel "pagará un alto precio" por sus ataques contra la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, antes de criticar la inacción de "mediadores y garantes" del pacto, enmarcado en la aceptación de las partes de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

"Ha quedado claro a todos con visión que hacemos frente a un enemigo despreciable que, una vez más, ha cometido un error de cálculo, confundiendo la flexibilidad con la debilidad y la paciencia con la retirada", ha dicho el portavoz del brazo militar de Hamás, Abú Obeida.

"Ignoran que la cuenta permanece abierta hasta que paguen un alto precio y en su totalidad, según la voluntad de Dios", ha apuntado, según un comunicado publicado por las Brigadas Ezeldín al Qasam, en el que ha negado que Israel haya logrado "debilitar" al grupo con el asesinato de sus cuatro últimos líderes, a la espera de que sea nombrado un sucesor.

En este sentido, ha recalcado que "la sangre de los líderes es el combustible que mueve el barco a través de las dificultades", antes de reseñar que "la ausencia de líderes nunca ha debilitado la determinación". "La escuela de Al Qasam se regenera constantemente", ha manifestado Abú Obeida.

El portavoz del brazo militar de Hamás ha destacado además que "la continuación de las masacres y la evasión de sus obligaciones por parte de la ocupación pone a los mediadores y garantes frente a un momento de la verdad".

"Pedimos a nuestra nación que no equipare a la víctima con el victimario y que una todos los esfuerzos para hacer frente a la ocupación y forzarla a cumplir sus compromisos, en lugar de pedir más concesiones a nuestro pueblo", ha remarcado.

"El deber actual es implicarse en la batalla entre la verdad y la falsedad, corregir la brújula para apuntar al principal enemigo de la nación, cuya debilidad y fragilidad han sido expuestos antes de los ataques contra los combatientes en Gaza, Cisjordania, Líbano y los frentes de la resistencia", ha dicho, antes de prometer que "esta oscura noche será seguida por un amanecer de victoria y empoderamiento".

Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este miércoles a 936 los muertos y 2.903 los heridos a causa de los ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, incluidos tres "mártires" y 35 heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad gazatí ha elevado a 781 los cuerpos recuperados de zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo de octubre, que fijaba que se mantuviera dentro de la 'línea amarilla', que cubría poco más del 50% del enclave y que ha sido expandida por orden del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Por último, ha reseñado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.945 fallecidos y 173.011 heridos en el enclave palestino.