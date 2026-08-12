Hamás anuncia que participará en las elecciones legislativas de noviembre en Palestina

Archivo - En el centro de la imagen, Husam Badran, dirigente de Hamás - Europa Press/Contacto/Ashraf Amra - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este miércoles su intención de participar en las próximas elecciones legislativas en Palestina, previstas para el 28 de noviembre, una votación que, de salir adelante, supondrían los primeros comicios de este tipo en dos décadas, tras numerosos aplazamientos.

"Hamás participará en las elecciones dentro de la coalición nacional más amplia posible", ha asegurado el jefe de la oficina de Relaciones Nacionales de Hamás, Husam Badran, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Al Aqsa.

Para ello, ha indicado Badran, el movimiento está "colaborando con numerosas facciones palestinas para formar un bloque electoral que abarque un amplio espectro del pueblo palestino".

"Hace un mes, comenzamos a celebrar reuniones y a mantener una comunicación constante con diversas facciones de todo el espectro palestino, con el objetivo de formar el mayor bloque electoral nacional posible, unido por una plataforma política acordada mutuamente", ha puntualizado.

El dirigente se ha negado a mencionar líneas rojas para llevar a cabo estos acuerdos alegando que Hamás rechaza "el principio de imponer condiciones". "Hamás no tiene poder de veto (...) para alcanzar un consenso mínimo sobre un programa político", ha precisado.

Pese a ello, Badran ha matizado que el objetivo de esta amplia coalición es conformar un Consejo Legislativo --el Parlamento unicameral de Palestina establecido tras los Acuerdos de Oslo de 1993-- que "represente una base nacional, crea en la participación y atienda las necesidades del pueblo palestino".

Así, ha citado como necesidades: la ayuda a la Franja de Gaza (...) el apoyo a Cisjordania, "abordando la situación financiera, combatiendo la expansión de los asentamientos" (...), además del restablecimiento de los derechos de los "mártires" y los presos y la "nacionalización" de la educación.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, aprobó a principios de julio un decreto fijando el 28 de noviembre como fecha para la celebración de estos comicios, convocando así a los votantes en Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este.

Palestina celebró el 25 de abril unas elecciones en las que estuvieron en liza puestos en los consejos locales, una votación que, en el caso de Gaza, tuvo lugar en Deir al Balá (centro), lo que supuso la primera votación en más de dos décadas en el enclave, en el que hay en vigor un frágil alto el fuego desde octubre de 2025, tras más de dos años de ofensiva de Israel.

Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar en 2006 y se saldaron con la victoria de la lista Cambio y Reforma, integrada por candidatos de Hamás, tanto en Gaza como en Cisjordania -incluido Jerusalén Este- algo que llevó a que Israel y Estados Unidos rechazaran los resultados --una postura apoyada por la Autoridad Palestina-- que derivó posteriormente en una separación administrativa y territorial tras un conflicto intrapalestino.

Desde entonces no se habían celebrado elecciones en Gaza, mientras que en Cisjordania ha habido elecciones locales -en 2012, 2017 y 2022-, si bien las presidenciales y legislativas han quedado aplazadas en varias ocasiones, lo que ha llevado a dudas sobre la legitimidad del mandato de Abbas, a quienes facciones rivales acusan de no tener legitimidad para representar a los palestinos.

El movimiento palestino Hamás tomará parte en las próximas elecciones al Consejo Legislativo Palestino, declaró este miércoles un alto cargo de la oficina política del movimiento, Husam Badran.

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, emitió el 9 de julio un decreto que convoca las elecciones legislativas para el 28 de noviembre de 2026.

.

También comentó que, junto con las facciones palestinas, Hamás está trabajando en la creación de un bloque electoral que representará los intereses de distintos grupos de la sociedad palestina.

El Consejo Legislativo Palestino es . En 2018 Mahmud Abás disolvió oficialmente el Parlamento y desde entonces no se celebraron elecciones ni funcionó de facto el Legislativo. (Sputnik)