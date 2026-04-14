Hamás aplaude la suspensión del acuerdo de defensa entre Israel e Italia

Archivo - La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni - Gaetan Claessens/EU COUNCIL/dpa - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha aplaudido este martes la decisión anunciada durante la jornada por el Gobierno de Italia de suspender su acuerdo en materia de defensa con Israel, al considerar que contribuye a "aislar" a este país y "exigirle responsabilidades por sus crímenes" en la región.

"Celebramos la decisión del Gobierno italiano de suspender su acuerdo de cooperación militar con la ocupación y la consideramos un paso en la dirección correcta para aislarla y exigirle responsabilidades por sus crímenes", ha declarado en un breve comunicado difundido por el diario 'Filastin', vinculado al grupo.

Hamás ha considerado que la medida anunciada por el Ejecutivo de Giorgia Meloni "refleja el creciente rechazo internacional a las violaciones cometidas por" las autoridades israelíes en la Franja de Gaza, así como en Cisjordania y Líbano, por lo que ha hecho un llamamiento a los países para que adopten una decisión "similar y ejerzan mayor presión para detener los crímenes de la ocupación".

La primera ministra italiana ha anunciado que su país no renovará el acuerdo de defensa con Israel en medio de las tensiones por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano y la Franja de Gaza, lo que el Ejecutivo israelí ha tratado de minimizar asegurando que el acuerdo --firmado en 2003 y que implica el intercambio de equipamiento militar y otras tecnologías-- es un memorando de entendimiento "sin sustancia real".