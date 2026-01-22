Hamás condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: "Contradice el principio de justicia"

Imagen de archivo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, junto al presidente de EEUU, Donald Trump, en Florida - Amos Ben Gershom/Israel Gpo / Zuma Press / Contact

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este jueves la inclusión del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Junta de Paz para la Franja de Gaza, creada en el marco de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino tras la ofensiva israelí que deja más de 71.500 muertos desde octubre de 2023.

Hamás ha considerado que invitar "al criminal de guerra" Netanyahu, buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI), a la Junta de Paz constituye "un indicador peligroso que contradice los principios de justicia y rendición de cuentas", según reza un comunicado recogido por el diario 'Filastin'.

En este sentido, ha considerado que Netanyahu "continúa obstruyendo el acuerdo de alto el fuego en Gaza y perpetra las violaciones más atroces atacando a civiles desarmados, destruyendo barrios e instalaciones públicas y atacando refugios, a pesar de que el alto el fuego lleva más de tres meses en vigor".

"La ocupación es la raíz del terrorismo y su continuación constituye una amenaza directa a la paz y la seguridad regional e internacional", ha subrayado, antes de señalar que "los primeros pasos para lograr la estabilidad radican en detener la violaciones" perpetradas por Israel y "poner fin irrevocablemente" a la ocupación israelí.

Por último, la milicia palestina ha instado a "exigir responsabilidades a todos los responsables del genocidio y la política sistemática de hambruna, empezando por el criminal de guerra Benjamin Netanyahu".

En la víspera, el primer ministro israelí anunció que había aceptado la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz, a pesar de que días antes había criticado el anuncio, sosteniendo que "no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", unas quejas que giraban principalmente en torno a la presencia de Qatar y Turquía en el citado organismo.

La Junta de Paz, que ejercerá la labor de organismo de supervisión y que estará encabezada por Trump, estará integrada por jefes de Estado del mundo. Así, el objetivo es abordar el conflicto en Gaza y posteriormente ser expandida para tratar otros conflictos a nivel mundial.