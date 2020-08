Hamás e Israel pactan un alto el fuego en Gaza tras un mes de escalada

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado que ha pactado un alto el fuego con Israel para poner fin a la escalada del último mes en la que se han lanzado globos incendiarios desde Gaza, a los que Israel ha respondido con bombardeos.

Israel no ha confirmado el acuerdo explícitamente, aunque sí lo ha hecho tácitamente al anunciar la reapertura de la zona de pesca de Gaza al completo y los pasos fronterizos a partir de este martes.

"Esta decisión será puesta a prueba sobre el terreno. Si Hamás, responsable de todas las acciones de la Franja de Gaza, no cumple con sus obligaciones, Israel actuará en consecuencia", ha explicado el enlace militar israelí con los palestinos en un comunicado recogido por el periódico 'The Times of Israel'.

Hamás ha señalado que el acuerdo se ha logrado con la mediación del enviado qatarí Mohamed al Emadi, quien se ha reunido en la última semana con responsables de Hamás y de Israel.

"En el marco de estas gestiones se anunciarán varios proyectos al servicio de nuestro pueblo en la Franja de Gaza que aliviarán nuestra crisis por el coronavirus", ha explicado Hamás.

Al Emadi entregará además 30 millones de dólares a las autoridades de Gaza para la compra de combustible, abonar los salarios de los funcionarios y ayudar a los más desfavorecidos. El combustible es fundamental para Gaza, ya que su única central eléctrica funciona con diésel.

Este acuerdo se produce después de que la detección de más de 200 casos de coronavirus en la Franja de Gaza obligara a las autoridades de Hamás a decretar el confinamiento, lo cual agrava la crisis humanitaria en la que está sumida el enclave.

El coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Nickolay Mladenov, se ha felicitado por el acuerdo y ha destacado que permitirá a la ONU reanudar la asistencia a la población palestina. "Con el fin de los lanzamientos de artefactos incendiarios y los proyectiles y el restablecimiento del suministro eléctrico la ONU podrá concentrarse en la crisis de la COVID-19", ha explicado.

La última oleada de violencia comenzó el 6 de agosto con el lanzamiento de decenas de globos incendiarios y explosivos hacia territorio israelí. En la última semana el enfrentamiento se agravó con el lanzamiento de misiles. El Ejército israelí ha respondido con bombardeos contra Hamás y el cierre total de la frontera desde el 16 de agosto, fecha en la que también se redujo radicalmente la zona autorizada para la pesca en la costa de Gaza.