Hamás pide aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU para Gaza y critica las "continuadas violaciones" de Israel

Un niño palestino frente a un edificio alcanzado en un bombardeo de Israel contra el barrio de Al Zeitún, en la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reiterado este martes su disposición a empezar a aplicar la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza y ha indicado que esto es "complejo" dadas las "continuadas violaciones" por parte de Israel del acuerdo alcanzado en octubre, incluida la puesta en marcha de un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre.

El portavoz del grupo islamista, Hazem Qasem, ha subrayado que el envío de una delegación a Egipto para abordar la situación "demuestra que Hamás es serio a la hora de cooperar con los mediadores para avanzar a la segunda fase del acuerdo del alto el fuego". "Los caminos hacia la segunda fase son complejos y hemos hecho lo necesario a cambio de que Israel continúe con sus violaciones e incumplimientos", ha lamentado.

Así, ha manifestado que estas acciones por parte de Israel "podrían socavar el acuerdo de alto el fuego" y ha recalcado que la comunidad internacional "debe incluir entre sus labores la separación del pueblo palestino indefenso respecto al Ejército de ocupación, que continúa con su agresión", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Qasem ha acusado a las tropas israelíes de llevar a cabo "una operación de limpieza étnica" en varias zonas de la Franja como parte de "su guerra de exterminio". "Hay un claro aumento de los ataques contra civiles por parte de la ocupación fuera de la 'línea amarilla'", ha dicho, en referencia a la zona a la que se retiraron sus fuerzas a raíz del citado acuerdo.

Las autoridades gazatíes, controladas Hamás, sitúan en 340 los muertos y 871 los heridos en ataques de Israel desde el 10 de octubre y han pedido a los mediadores que presionen al Gobierno israelí para que pongan fin a estos ataques. Además, afirman que 574 cuerpos han sido recuperados de entre los escombros durante este periodo de tiempo.