Hamás se suma a la ola de repulsa internacional contra las sanciones de EEUU al TPI

Archivo - Milicianos de Hamás en la Franja de Gaza - Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El movimiento islamista Hamás se ha sumado a la condena internacional contra la decisión anunciada este viernes por Estados Unidos de imponer sanciones al Tribunal Penal Internacional (TPI).

"La decisión de imponer sanciones estadounidenses a la Corte Penal Internacional constituye un grave ataque a la justicia internacional y un intento de proteger a los líderes de la ocupación de rendir cuentas por los crímenes de guerra y el genocidio cometidos en Gaza", denuncia el movimiento islamista.

Hamás señala el hecho en particular de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre el que pesa una orden de arresto del TPI por crímenes contra la humanidad durante la ofensiva militar en la Franja de Gaza, haya sido uno de los pocos en celebrar las sanciones de Estados Unidos, lo que "pone de manifiesto su temor ante el proceso de rendición de cuentas y su intento de eludir comparecer ante la Corte y afrontar las consecuencias de sus crímenes".

El grupo palestino se declara convencido de que "los ataques contra la Corte no la disuadirán de cumplir con su deber, y la rendición de cuentas por los crímenes de guerra es una obligación colectiva consagrada en el Estatuto de Roma que no está sujeta a presiones políticas", concluye el comunicado publicado en 'Filastin', su diario afín.