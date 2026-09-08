Hamás ve "correcto" pero "insuficiente" el veto de Reino Unido al comercio con asentamientos israelíes

Colonos israelíes en Hebrón, Cisjordania - Mamoun Wazwaz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha valorado este martes el veto anunciado por Reino Unido, Canadá y Francia al comercio con los asentamientos israelíes en territorio ocupado de Cisjordania como un paso "en la dirección correcta", pero "insuficiente".

El grupo palestino así lo ha señalado, aludiendo al anuncio realizado este lunes por el ministro de Exteriores británico, Ed Miliband, y en particular a su "uso del término 'limpieza étnica' para describir los crímenes cometidos por los colonos" israelíes en Cisjordania.

Ambas acciones "son pasos importantes en la dirección correcta, pero insuficientes", ha manifestado su portavoz, Basem Naim, en unas declaraciones recogidas por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás.

"Lo que se necesita para lograr la estabilidad y la paz en Palestina y fuera de ella es la aplicación inmediata de las resoluciones internacionales pertinentes y el enjuiciamiento de los criminales de guerra de 'Israel', a semejanza de los tribunales nazis de Núremberg, en Alemania", ha agregado Naim.

El ministro de Exteriores británico anunció además que Reino Unido adoptará sanciones contra otro grupo de colonos extremistas detrás de actos de violencia contra comunidades palestinas, así como una ampliación de las medidas vigentes por violaciones de Derechos Humanos para que permitan actuar con mayor rapidez para disuadir la expansión de los asentamientos.

El Ejecutivo de Andy Burham ha adoptado estas medidas en coordinación con Francia y Canadá, que tomarán acciones similares para prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales. Londres ha recordado que se suman así a Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega, que ya han adoptado o iniciado el proceso para vetar el comercio con los territorios ocupados.