¿Por qué hay gente quemando sus zapatillas Nike en EEUU?

La última campaña publicitaria de Nike no ha dejado a nadie indiferente en Estados Unidos (EEUU): la marca ha publicado una imagen del jugador de fútbol americano Colin Kaepernick con la inscripción "cree en algo. Incluso aunque signifique sacrificarlo todo". Este martes, el hashtag #NikeBoycott es 'trending topic' en EEUU y los usuarios están difundiendo vídeos en los que queman y tiran a la basura productos de la marca.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4 — Sean Clancy (@sclancy79) 3 de septiembre de 2018

Kaepernick adquirió notoriedad durante 2016 y 2017 por ser uno de los primeros jugadores de la liga de fútbol americano estadounidense (NFL) que decidió arrodillarse durante la emisión del himno antes de cada encuentro.

Con este gesto --considerado un insulto en la cultura estadounidense--, el jugador pretendía denunciar el racismo y la violencia policial. Se enmarcó en otros movimientos que estaban ganando influencia en la sociedad estadounidense, como el '#BlackLivesMatter'.

La protesta le costó el empleo a Kapernick --actualmente, está envuelto en litigios judiciales con la NFL por este motivo-- y le hizo convertirse en blanco de la ira del presidente Donald Trump, que criticó sus protestas.

Debido a ello, el hashtag '#BoycottNike' lleva siendo 'trending topic' en EEUU durante todo el día y en Instagram se suceden los juegos de palabras con el eslogan de la compañía 'Just do it': 'Just burn it' (Quémalo), 'Just don't' (No lo hagas).

#boycottnike #justdont #justburnit Una publicación compartida de The Real Dominic Toretto???? (@nicky_jamzz) el 4 Sep, 2018 a las 9:32 PDT

Aunque Kaepernick no juegue hoy en día, tampoco ha desaparecido de la memoria de la sociedad estadounidense: hay jugadores que continúan arrodillándose durante el himno y Trump continúa criticándoles, llegando a insinuar en una entrevista con 'Fox & Friends' que "a lo mejor no deberían estar en este país".

Hay quién ve en la quema (o el deshecho) de productos un gesto inútil, sobre todo teniendo en cuenta que, si uno no los quiere, siempre tiene la oportunidad de donarlos a quién los necesite.

I'm sure homeless, AMERICAN Vets appreciate you burning perfectly good shoes while they are stuffing their worn out ones with newspaper to stay warm. Y'all really are terrible at this whole protest thing. FTR? I just ordered a new pair of Chuck Taylors. Go @Kaepernick7! — Preach politics? Pay taxes!!! (@sandrafaulkenb1) 4 de septiembre de 2018

NO ES LA PRIMERA CONTROVERSIA DE NIKE

La de Kaepernick no es la única campaña de Nike que se ha visto rodeada por la controversias durante estos días. La última imagen publicitaria de Serena Williams, distribuida a finales de la semana pasada, tampoco ha tardado en viralizarse.

El presidente de la Federación de Tenis francesa, Bernard Giudicelli, consideró poco apropiadas las mallas de Nike que la tenista utilizó durante el torneo de Roland Garros. "Uno tiene que respetar el juego y el lugar", aseveró en una entrevista a 'Tennis Magazine', asegurando que un atuendo similar estaría prohibido en la próxima edición del certámen.

La cuestión es que las mallas estaban especialmente diseñadas para prevenir la formación de coágulos, condición médica que Williams experimentó tras dar a luz a su hija y que puede resultar mortal. Además, la deportista comentó que el traje le hacía sentir como "una reina de Wakanda", en referencia al país ficticio en torno al cual gira el argumento de la película de Marvel 'Black Panther'.

La respuesta de Nike fue acompañar una foto de Williams con las mallas y la inscripción "puedes quitar a una superheroína su traje, pero jamás le quitarás sus superpoderes".