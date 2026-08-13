Hegseth afirma que EEUU no descarta una intervención militar en Cuba: "Todas las opciones están sobre la mesa"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Po2 Carson Croom/Dod

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha señalado que Washington no descarta la posibilidad de una intervención militar en Cuba, al tiempo que ha sostenido que La Habana "haría bien en prestar atención" a la "voluntad" del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de "hacer valer las prerrogativas estratégicas" del país norteamericano.

"Como ya he dicho antes, y creo que habéis visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares", ha manifestado Hegseth en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Panamá, país en el que ha participado en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

A renglón seguido, el alto funcionario ha considerado que la isla caribeña "haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses". Tras ello, ha alardeado de que, a su juicio, "nadie puede compararse con Estados Unidos", agregando que "lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante".

"Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba", ha espetado Hegseth.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, el propio Trump hizo referencia a una posible operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba. No obstante, entonces afirmó mantener una postura "flexible" respecto de La Habana. "La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa", indicó el mandatario afirmando que las autoridades cubanas tienen "muchísimas ganas" de dialogar con Washington.