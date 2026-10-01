Hegseth encarga a Elon Musk un proyecto sobre el futuro de la guerra en una amplia reforma del Pentágono

Archivo - El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, interviene en un acto conmemorativo para marcar el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra el Pentágono. - Annabelle Gordon - Pool via CNP / Zuma Press / Eur

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado una reestructuración de las Fuerzas Armadas que incluye la creación de nuevos comandos y una iniciativa liderada por los empresarios tecnológicos Elon Musk y Palmer Luckey para investigar el futuro armamentístico del país.

Durante su discurso sobre el "Estado de la Fuerza" pronunciado en la base del Cuerpo de Marines en Quantico (Virginia), el jefe del Pentágono ha delineado seis grandes directrices orientadas a modernizar la estructura militar y erradicar las políticas de diversidad de la institución.

En el ámbito tecnológico, Hegseth ha presentado el 'Proyecto Meridian', un grupo de trabajo que estará codirigido por el fundador de SpaceX, Elon Musk; el creador de Anduril, Palmer Luckey; y el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich. Esta iniciativa, supervisada por el jefe de tecnología del Pentágono, Emil Michael, tendrá el objetivo de descubrir y desarrollar las armas y sistemas que utilizarán las futuras generaciones en el campo de batalla.

En paralelo, se ha ordenado la creación del Comando de Guerra Autónoma (AutoWARCOM), una nueva estructura de cuatro estrellas diseñada para integrar y desplegar sistemas robóticos y drones a gran escala en todas las ramas militares.

A nivel de infraestructuras y despliegue, el secretario de Defensa ha avanzado que el país reducirá su presencia en el extranjero para traer a "decenas de miles" de efectivos de vuelta a territorio nacional. Para albergarlos, el Ejército construirá nuevas bases en Estados Unidos por primera vez en 40 años, abriendo un proceso para que los gobernadores estatales presenten sus propuestas.

Además, Hegseth ha lanzado el programa 'Fortress America', que obligará a todas las instalaciones militares principales a generar su propia energía de forma independiente de la red civil, con el fin de garantizar su operatividad ante posibles ciberataques o sabotajes.

La reforma del Pentágono incluye también un marcado giro ideológico. Hegseth, que ha aprovechado su intervención para acusar a la prensa de "traición", también ha cargado contra las políticas de diversidad e identidad de género. "Se acabaron los espectáculos de 'drag queens', las cuotas de diversidad, los pronombres de género y los meses dedicados a identidades específicas. Solo queda el espíritu guerrero", ha dicho.

En este sentido, ha confirmado la destitución del 10% de los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, así como la eliminación de un 10% adicional de las plazas de oficiales generales. El secretario de Defensa ha justificado este recorte del 20% en la cúpula militar argumentando que los altos mandos apartados se aferraban a políticas 'woke' o cuestionaban el control civil sobre el estamento militar.