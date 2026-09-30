Hegseth ordena detener los nombramientos de profesores civiles fijos en las academias militares de EEUU

Archivo - El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, dirige una oración antes de cenar con miembros de las fuerzas armadas durante el ejercicio militar multinacional PANAMAX 2026, en Panamá, Panamá. - Po1 Crystal Burgess/Us Coast / Zuma Press / Europa

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha exhortado este martes a los responsables de academias militares a que "cesen de inmediato el nombramiento de personal civil para puestos con titularidad permanente", alegando que contribuye a la "incapacidad institucional para adaptarse a las necesidades emergentes" y a desviar la formación militar hacia las prioridades de los profesores civiles, diluyendo la "atención a la letalidad" del Departamento.

"El propósito fundamental de nuestras academias militares es preparar a la próxima generación de oficiales para liderar a los hombres y mujeres de la fuerza militar más poderosa de la Tierra", ha afirmado Hegseth en una directiva firmada este mismo martes en la que alerta de "mecanismos estructurales que han permitido que las normas académicas civiles diluyan nuestra atención en la letalidad".

Uno de ellos, ha alegado, es "la práctica de otorgar la titularidad permanente a profesorado civil". "A menudo conduce al estancamiento académico, a la complacencia del profesorado y a la incapacidad institucional para adaptarse a las necesidades emergentes", ha argumentado, antes de agregar que "contribuye a que el plan de estudios se desvíe de la misión de formar a nuestros combatientes para centrarse en las prioridades de investigación de los académicos titulares".

"Para restablecer el sentido de la responsabilidad, ordeno a los secretarios de los departamentos militares que dejen de nombrar inmediatamente a empleados civiles para puestos de titularidad", reza el documento, que también pide a los citados responsables que "elaboren planes de contratación que den prioridad a la flexibilidad institucional y a la contribución del profesorado a la misión de combate".

La directiva, que no revocaría la titularidad de los docentes que ya cuentan con ella, afectaría a la Academia Militar de West Point, Nueva York; a la Naval, en Maryland, y a la de la Fuerza Aérea, en Colorado. Mientras que las de West Point y Colorado tienen entre un 25 y un 30% de docentes civiles, la Academia Naval cuenta una mayor proporción de ellos: 217 profesores civiles tiene plaza fija y 67 profesores civiles en están en proceso de obtenerla, sumando así casi la mitad de los miembros del profesorado del centro.

Estos profesionales suelen impartir materias y disciplinas que los alumnos de estas academias no estudian durante su carrera militar, como inglés y humanidades.

En cambio, Hegseth defendió en su audiencia de confirmación ante el Congreso que el Pentágono necesita "más miembros uniformados" en las academias para "aportar la sabiduría adquirida durante su servicio, en lugar de tener simplemente más profesores civiles provenientes de esas mismas universidades de izquierda y tendencia 'woke' que luego intentan imponer esa mentalidad en las academias militares".