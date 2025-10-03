Henry Hamra, primer judío en décadas en presentar su candidatura a un escaño en el nuevo Parlamento de Siria

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Henry Hamra, un judío de origen sirio que reside en Estados Unidos, ha anunciado su candidatura a las elecciones parlamentarias indirectas que se celebrarán el domingo en el país asiático, la primera votación desde la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes.

"Henry Hamra es candidato a miembro de la Asamblea Popular Siria", ha señalado en su cuenta en la red social X, donde especifica que se presenta como candidato por la capital Damasco, y ha especificado que entre sus objetivos están "fortalecer la pertenencia y la identidad nacional" y "trabajar para conectar a los judíos sirios en la nación y el extranjero con su patria, Siria, a través de iniciativas culturales, educativas e institucionales".

Asimismo, ha subrayado que también trabajará, en caso de ser elegido para "rehabilitar a la comunidad judía siria como parte integral de un tejido nacional que se extiende a lo largo de miles de años", así como "contribuir a la reconstrucción y el desarrollo económico" de Siria tras más de una década de guerra civil y lograr la retirada de las sanciones internacionales contra Damasco.

El candidato ha abogado además por "consolidar la imagen de la nueva Siria" y "contribuir a cambiar la imagen estereotipada de Siria como un país cerrado y resaltar su nueva cara de tolerancia basada en el pluralismo y la convivencia", además de "fortalecer la diplomacia popular para confirmar que Siria acoge a personas de todas las religiones y sectas" y "proteger el patrimonio y la identidad cultural".

Por último, Hamra ha mostrado su "compromiso con trabajar para una Constitución moderna que iguale a todos los ciudadanos sin discriminación religiosa, sectaria o étnica" y con "contribuir a los proyectos de justicia transicional y a los intereses nacionales, de manera que fortalezca la unidad de los sirios y garantice los derechos de las víctimas" del régimen de Al Assad.

Hamra, cuyo padre fue supuestamente el último rabino en abandonar Siria en 1992 --cuando se marchó con su hijo, entonces de 15 años--, sería el primer representante judío en lograr un escaño en el país desde la década de los cuarenta del siglo XX en caso de ser elegido en el proceso, criticado por no implicar una votación directa por parte de la población.

Las parlamentarias serán celebradas con un modelo indirecto, ya que dos tercios de los elegidos para nuevo Parlamento serán nombrados por comités electorales instaurados por circunscripciones, mientras que el tercio restante será designado a dedo por el presidente de transición, Ahmed al Shara, antiguo líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al Sham (HTS), en el marco del proceso político abierto a raíz de la caída de Al Assad.