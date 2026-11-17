Respuesta de emergencia tras la colisión de dos trenes cerca de la estación central de Praga, en República Checa - ·imánek Vít/CTK/dpa

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 45 personas han resultado heridas este martes a causa de la colisión de dos trenes en los alrededores de la Estación Central de Praga, en República Checa, sin que por ahora se conozcan las causas de la colisión, que ha provocado una suspensión del tráfico en la capital checa.

El portavoz de los servicios de emergencia, Karel Kirs, ha indicado que varios de los heridos se encuentran en estado grave, incluidos casos "con riesgo de fallo en sus funciones vitales", por lo que no se descarta que haya fallecidos, según ha recogido la emisora checa Radio Praga.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 7.00 horas en un puente de la capital situado a escasos metros de la principal estación de tren. Los trenes implicados circulaban a baja velocidad, a pesar de lo cual el ministro de Transportes, Ivan Bednarik, ha calificado el incidente de "muy grave".

Por su parte, Ferrocarriles Checos ha señalado en un comunicado publicado a través de redes sociales que ofrecerá indemnizaciones a los afectados, mientras que los investigadores han iniciado ya sus funciones para intentar determinar las causas de la colisión.