Heridas tres personas por los ataques de los hutíes contra dos aeropuertos en Arabia Saudí

Archivo - Bandera de Arabia Saudí en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas resultaron heridas el lunes a causa de sendos ataques ejecutados por los rebeldes hutíes de Yemen contra dos aeropuertos en Arabia Saudí, según ha confirmado este martes la Autoridad General de Aviación Civil saudí (GACA, por sus siglas en inglés).

El organismo ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que los ataques alcanzaron los aeropuertos de Jizán y Najrán, antes de resaltar que se saldaron con tres heridos leves y daños materiales.

"Los equipos de emergencia y las autoridades competentes respondieron de inmediato a los incidentes, conforme a los procedimientos y planes establecidos", ha dicho, antes de subrayar que trabaja en estos momentos para evaluar los daños y "garantizar la seguridad de los pasajeros y el personal" en las instalaciones.

Los hutíes reivindicaron a última hora del lunes varios ataques con misiles y drones contra objetivos militares y económicos en Arabia Saudí en represalia a los bombardeos saudíes contra Yemen, lanzados para apoyar la ofensiva lanzada por las tropas gubernamentales contra los rebeldes.

Las tropas de las autoridades reconocidas internacionalmente anunciaron el domingo una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014, unas operaciones que cuentan con el respaldo de la coalición internacional liderada por Riad.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y lograron importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente, que el lunes aseguraron que han recuperado el control de estas últimas áreas.