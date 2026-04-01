Herido el exministro de Exteriores de Irán Kamal Jazari en un ataque en Teherán

09 March 2026, Iran, Teheran: Members of the Iranian Red Crescent Society (IRCS) rescue teams work at the site of a building damaged in a US-Israeli airstrike on Tehran. Photo: Ircs/ZUMA Press Wire/dpa - Ircs/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Exteriores de Irán Kamal Jarazi ha resultado herido en un bombardeo efectuado este miércoles sobre la capital iraní, Teherán, en el marco de la guerra desatada hace más de un mes con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

En el ataque habría muerto su esposa, según ha recogido la agencia de noticias iraní Mehr, que señala a un bombardeo contra edificios residenciales de la capital por parte del "enemigo estadounidense-sionista", si bien hasta el momento las autoridades no han hecho declaraciones al respecto del suceso.

El diplomático de 82 años ejerció como ministro de Exteriores durante casi una década, desde 1997 hasta 2005, y en los últimos años ha sido estrecho asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, muerto en la primera jornada de ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de marzo.

Las autoridades de Irán han confirmado de momento más de 2.000 muertos por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, entre ellos destacadas figuras como el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, AlíLariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.