Herido grave por arma de fuego el alcalde de una localidad predominantemente árabe del norte de Israel

Archivo - Bandera israelí - Annette Riedl/Dpa - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un tiroteo en la localidad predominantemente árabe de Jadeida al Makar, en el norte de Israel, ha dejado gravemente herido al alcalde de la misma, Suhail Melhem, que ha sido hospitalizado junto a su adjunto, Abid Abid, también herido por arma de fuego aunque se encuentra en estado moderado.

Melhem y Abid han sido tiroteados tras haberse visto involucrados en un incidente, según ha informado la cadena estatal israelí Kan, que ha identificado así a los dos hombres evacuados por Magen David Adom (MDA) o Estrella Roja de David, el servicio de ambulancias israelí, que ha recibido la llamada de emergencia pasada la medianoche del lunes.

Según ha comunicado el propio MDA en redes, los médicos y sanitarios de la organización han prestado asistencia sanitaria y trasladado en estado moderado y con heridas de bala a un hombre de 49 años al Centro Médico Galilee de Nahariya. A su vez, otro varón de 50 años, "en estado grave, consciente y con heridas de bala", ha sido evacuado del lugar de los hechos, si bien el servicio no ha precisado a dónde lo ha trasladado.

Por su parte, la Policía israelí, que apunta que ambas víctimas han sido desplazadas al mismo centro médico, ha iniciado "una investigación preliminar" tras el tiroteo, según ha señalado en un comunicado en redes.

"Un importante contingente policial ha acudido rápidamente al lugar, ha comenzado a recabar pruebas y ha establecido controles de seguridad en los alrededores. En estos momentos se está llevando a cabo una intensa persecución para detener a los sospechosos", agrega la nota.