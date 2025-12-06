Herido grave un trabajador del PMA tras un ataque a un convoy humanitario en el oeste de Sudán

Archivo - Un convoy de ayuda de Naciones Unidas con destino a Darfur Norte - PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LA ONU - Archivo

Los paramilitares culpan al Ejército de lanzar un dron contra uno de los camiones, a la espera de una reacción de las autoridades sudanesas MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA) ha denunciado que uno de sus trabajadores humanitarios ha resultado herido grave durante un ataque ocurrido contra un camión con alimentos en el oeste de Sudán en medio del conflicto armado que lleva devastando al país africano desde abril de 2023.

El PMA ha explicado en un comunicado que el ataque tuvo lugar la noche del jueves al viernes cerca de la ciudad de Hamrat el Sheih, muy cerca de la frontera entre los estados de Kordofán Norte y Darfur Norte. El vehículo atacado formaba parte de un convoy de 39 camiones que transportaban "ayuda alimentaria vital" a las familias desplazadas a Tawila en busca de comida y seguridad.

Tawila se ha convertido desde hace unas semanas en el punto de huída de decenas de miles de personas que consiguieron escapar de la capital de Darfur Norte, El Fasher, tras su conquista por parte de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), acusadas desde entonces por organizaciones humanitarias de perpetrar una ola de atrocidades contra la población, que el grupo armado ha rechazado por completo.

De hecho, las propias RSF han desmentido toda implicación en este ataque y ha acusado por contra a su enemigo en combate, el Ejército de Sudán, al que responsabiliza de lanzar directamente un dron Akanji de fabricación contra el camión, según un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

De acuerdo con el relato del PMA, el camión estaba siendo reparado a unos 500 kilómetros de la localidad a través de una ruta considerada como "segura" cuando fue atacado por individuos que la agencia de la ONU no identifica. Como resultado, la cabina del camión quedó destruida y su trabajador resultó herido y tuvo que ser evacuado para recibir tratamiento médico urgente.

El PMA recuerda que tanto el Ejército sudanés como sus enemigos paramilitares dieron su beneplácito a la apertura segura de esta ruta, la principal vía de suministros para ayudar a los desplazados de El Fasher, y ha exigido una investigación inmediata de lo ocurrido, en lo que se trata del sexto ataque contra los camiones del PAM durante los últimos 12 meses, y que se han saldado con al menos ocho empleados y cooperantes muertos.