Herido un policía en un tiroteo cerca de una sinagoga en Canadá en medio de los actos por el Yom Kippur

Archivo - Un agente de la Policía de Canadá en una fotografía de archivo - Christinne Muschi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un policía ha resultado herido este domingo a causa de un tiroteo registrado cerca de una sinagoga situada en la ciudad canadiense de Belleville, en el estado de Ontario (sureste), en el marco de los preparativos para la celebración de la festividad judía de Yom Kippur.

La Policía de Belleville ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que el suceso tuvo lugar en torno a las 19.10 horas (hora local) en la intersección entre las avenidas Bleecker y Victoria, donde se encuentra la sinagoga Hijos de Jacob.

Así, ha especificado que tanto el agente como el sospechoso, por ahora no identificado, han resultado heridos y han sido hospitalizados, antes de agregar que hay una investigación en marcha y pedir a la población que evite la zona. "No hay riesgo para la seguridad pública", ha zanjado.

La sinagoga ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que "no hay heridos entre las personas que estaban dentro del edificio". "Como resultado (de lo sucedido), todos los actos programados por el Yom Kippur han quedado cancelados", ha recalcado.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, ha condenado el suceso y ha manifestado que sus pensamientos "están con la comunidad judía de Belleville y de todo Ontario, que tiene todo el derecho a reunirse y profesar su fe con seguridad y sin temor".

"Espero que todos los responsables sean detenidos y procesados bajo todo el peso de la ley", ha dicho en un mensaje en redes, donde ha ensalzado además la labor del "valiente agente", a quien ha deseado una rápida recuperación de sus heridas.

Por su parte, la Policía Regional de York, que patrulla al norte de Toronto, ha puntualizado que, "si bien no existe ninguna amenaza ni vínculo conocido con la región de York", aumentará las patrullas en la zona para intentar reforzar la seguridad.