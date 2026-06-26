Heridos cuatro militares de Israel en enfrentamientos con Hezbolá en el sur de Líbano

Archivo - Militares israelíes en el sur de Líbano (archivo) - FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro militares israelíes han resultado heridos en un enfrentamiento con supuestos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, según ha confirmado este viernes el Ejército de Israel, en el marco del alto el fuego y tras la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto en Oriente Próximo.

El Ejército israelí ha indicado en un comunicado que el incidente, que tuvo lugar el jueves, se saldó con un herido en estado moderado y otros tres en estado leve, sin detalles sobre el lugar en el que tuvo lugar el enfrentamiento.

"Los militares fueron evacuados para recibir tratamiento médico en un hospital y sus familias han sido notificadas", ha recalcado en un comunicado, en el que por ahora no identifica a los soldados heridos. Hezbolá no se ha pronunciado al respecto.

El suceso tuvo lugar durante una jornada en la que murieron tres personas en un bombardeo israelí contra un vehículo en el sur de Líbano, según las autoridades de Líbano, que han denunciado 4.230 muertos y más de 12.175 heridos a causa de la ofensiva de Israel a partir del 2 de marzo.

Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo firmado con Washington y podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo, han sido uno de los puntos de fricción de los recientes contactos y ha llevado incluso a diversos encontronazos públicos entre Israel y Estados Unidos.