Heridos cuatro militares en un "percance" en un portaaeronaves de EEUU durante el aterrizaje de un avión

Archivo - Un avión aterriza en la cubierta del portaaeronaves 'USS Dwight D. Eisenhower' de la Armada de Estados Unidos (archivo) - Mc3 Nicholas Rodriguez/U.S. Navy / Zuma Press / Eu

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro militares de Estados Unidos han resultado heridos en un "percance" a bordo del portaaeronaves 'USS Dwight D. Eisenhower', durante el cual dos aviadores tuvieron que eyectarse del aparato cuando intentaban aterrizar en la nave, según ha confirmado la Armada estadounidense.

La Armada ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el suceso tuvo lugar en torno a las 6.18 horas (hora local), cuando dos pilotos tuvieron que eyectarse del avión, desatando una operación de búsqueda y rescate en la zona, situada frente a la costa del estado de Virginia.

"Ambos aviadores regresaron a salvo al buque y están siendo evaluados por personal médico", ha dicho, antes de resaltar que "cuatro miembros de la tripulación resultaron heridos durante el incidente y están recibiendo atención médica", incluido uno que ha sido evacuado a Norfolk.