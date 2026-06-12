Heridos dos 'cascos azules' malasios de la FINUL en un ataque cerca de un convoy logístico en Líbano

Archivo - 'Cascos azules' de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) en los alrededores de la ciudad libanesa de Kfarchuba, cerca de la Línea Azul, la frontera con Israel (archivo) - Marwan Naamani/Dpa - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos 'cascos azules' malasios de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) han resultado heridos a causa de un ataque cerca de un convoy logístico de la misión en la localidad de Haris (sur), según ha confirmado la ONU, que no se ha pronunciado sobre la autoría del suceso.

El portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric, ha especificado que ambos 'cascos azules' han sufrido heridas "leves" y ha agregado que dos vehículos de la misión han sufrido daños materiales. "El convoy regresó a una base cercana de la FINUL, donde los 'casco azules' están recibiendo tratamiento. Están estables", ha manifestado.

Así, ha reseñado que la FINUL, que no se ha pronunciado oficialmente sobre lo sucedido, "investigará el incidente", al tiempo que ha denunciado que durante la jornada del miércoles un carro de combate de Israel disparó "cerca" de otro convoy de la misión en los alrededores de Bint Jbeil, mientras que en esa misma jornada los 'cascos azules' presenciaron una "actividad significativa" por parte de drones en Baydá.

"Dos de los drones cayeron en la zona, incluido uno directamente frente a una posición de la FINUL. NO hubo daños a las instalaciones de la ONU ni heridos entre nuestro personal", ha manifestado Dujarric, quien ha hecho hincapié en que "todos estos incidentes son inaceptables".

Estos sucesos tuvieron lugar una semana después de la muerte de un 'casco azul' serbio por un ataque con proyectiles de mortero contra una posición de las tropas de pacificación cerca de la localidad libanesa de Marjayún (sur), suceso que se saldó con dos españoles heridos.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el pasado 2 de marzo, cuando Hezbolá lanzó proyectiles contra territorio israelí en represalia por el asesinato del entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando ataques frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos arguyendo que actuaba contra Hezbolá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo chií sobre estas acciones.