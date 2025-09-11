Heridos dos militares de Israel por la explosión de una bomba al paso de su vehículo en Cisjordania

Archivo - Soldados de Israel durante un enfrentamiento con palestinos en el campamento de refugiados de Shufat, en Jerusalén (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos militares de Israel han resultado heridos de levedad este jueves a causa del estallido de un artefacto explosivo de fabricación casera al paso de un vehículo blindado en los alrededores de la ciudad cisjordana de Tulkarem.

El Ejército ha indicado que el vehículo militar ha sufrido daños no especificados a causa de la explosión y ha recalcado que los soldados "han impuesto un cordón en torno a la ciudad y llevan a cabo bloqueos y comprobaciones en la zona", sin que por ahora haya detenidos.

A pesar de que en su comunicado no ha hecho mención a víctimas, diversos medios israelíes afirman que el suceso se ha saldado con dos heridos, sin que por ahora haya más detalles al respecto.

Las Brigadas Ezzeldín al Qasam y las Brigadas Al Quds, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y de Yihad Islámica, respectivamente, han reivindicado la autoría del ataque y han afirmado que sus milicianos activaron el explosivo al paso del vehículo militar cerca del paso de Nitznei Oz, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.