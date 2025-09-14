La hermana de Kim Jong Un alerta de los "efectos negativos" de las maniobras de EEUU y sus aliados en la región

Archivo - Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un - Europa Press/Contacto/Kim Jae-Hwan - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong Un, ha advertido de que las maniobras militares conjuntas llevadas a cabo entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón podrían acarrear "efectos negativos" para dichos países, han informado los medios estatales este domingo.

El aviso de Kim llega a falta de apenas un día para la ejecución de --el 15 de septiembre-- de por parte de Seúl, Tokio y Washington de los ejercicios anuales conocidos como 'Freedom Edge', cuyo objetivo es reforzar sus capacidades en los ámbitos aéreo, naval y cibernético frente a posibles amenazas convencionales --de misiles-- o nucleares por parte de Corea del Norte, según ha indicado el Ejército surcoreano y así lo ha recogido el diario 'The Korea Times'.

"La exhibición imprudente de poder desplegada por Estados Unidos, Japón y Corea del Sur en los lugares equivocados, concretamente alrededor de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), sin duda traerá consecuencias negativas para ellos mismos", ha aseverado Kim a través de la agencia de noticias estatal norcoreanan KCNA.

En efecto, dada la incesante escalada de las tensiones en la región, está previsto que Corea del Sur y Estados Unidos realicen la próxima semana los ejercicios de mesa llamados 'Iron Mace', con el fin de coordinar sus capacidades militares convencionales y nucleares frente a las amenazas provenientes del Norte, según informaron medios surcoreanos.

Por su parte, Pak Jong Chon, alto dirigente del partido gobernante norcoreano, ha señalado en otro comunicado difundido por KCNA que, si las "fuerzas hostiles" siguen mostrando su poderío mediante estos entrenamientos conjuntos, Corea del Norte responderá con medidas "más decididas y contundentes".

Tradicionalmente, Pyongyang ha condenado este tipo de ejercicios al considerarlos preparativos para una posible invasión, si bien tanto Seúl como Washington han reiterado en diversas ocasiones en que se trata únicamente de operaciones de carácter defensivo.