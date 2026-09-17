La hermana de Kim Jong Un avisa de que el estatus nuclear de Corea del Norte es "absolutamente irreversible"

Archivo - Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un. - Kim Jae-Hwan / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Kim Yo Jong, hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha avisado este jueves de que el estatus nuclear del país es "absolutamente irreversible" y ha señalado que solo "ignorantes" pueden seguir pidiendo el cambio de la situación en la península de Corea.

En un ataque contra la Asamblea General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la directora del Departamento de Asuntos Generales del Partido del Trabajo de Corea, ha asegurado que quienes reclaman cambios a Pyongyang "deben comprender claramente lo patético, completamente ilusorio y fútil que es este esfuerzo desperdiciado".

"Si realmente creen que eso es posible, el mundo solo podrá decirles que son ignorantes y que no tienen la menor idea de la realidad", ha asegurado en un discurso recogido por la agencia oficial norcoreana KCNA.

De esta forma, Kim Yo Jong ha asegurado que ante los llamamientos a la desnuclearización, Corea del Norte no va a cambiar su "voluntad ni capacidad para adoptar todas las medidas necesarias con el fin de proteger los intereses supremos de la nación".

"El estatus de la República Popular Democrática de Corea como Estado poseedor de armas nucleares es absolutamente irreversible por cualquier medio, y la existencia de una fuerza tan poderosa ha disuadido la tiranía de los matones internacionales y ha contribuido de manera significativa a la paz y la seguridad", ha asegurado.

De esta forma, la hermana del líder norcoreano ha subrayado que el estatus nuclear "está permanentemente consolidado" en el marco del país, "tanto en términos físicos como jurídicos". "No puede cambiar ni lo más mínimo. Nadie podrá jamás revertir los grandes cambios que se han producido en el poder y el estatus de nuestra nación, ni podrá impedirlos", ha zanjado.