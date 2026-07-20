La hermana de Lindsey Graham anuncia que se presentará para ocupar su escaño

Darline Graham - Europa Press/Contacto/Emily Alff

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Darline Graham, hermana del recientemente fallecido senador Lindsey Graham, ha anunciado este lunes su intención de presentarse a las elecciones legislativas de noviembre para ocupar su escaño por Carolina del Sur.

"He tomado la decisión. Voy", ha afirmado en una entrevista en la cadena Fox News en la que ha reconocido la "tremenda presión" para que tomara una rápidamente decisión al respecto después de que ocupara el asiento de su hermano de forma interina.

"He rezado mucho. He hablado con mi familia. Con el amor de mi familia, con el apoyo de mi personal. Sé que soy una trabajadora nata. Lo he aprendido de Lindsey", ha explicado.

Lindsey Graham "cuidaba de la gente de su estado". "He trabajado durante casi 30 años por la gente de este estado. Siento que puedo hacerlo. Siento una paz interior con esto. ¿Será difícil? Sí. Evidentemente", ha añadido.

Darline Graham, de 62 años, es la primera mujer que representa a Carolina del Sur en el Senado federal estadounidense. Fue nombrada por el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, para ocupar de forma interina el asiento hasta enero de 2027 tras la muerte de Lindsey Graham el pasado 11 de julio. Si consigue la elección, será la primera mujer electa por este estado al Senado y ocupará el cargo durante los próximos seis años. Para ello cuenta ya con el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump.