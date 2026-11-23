Archivo - El presidente de Israel, Isaac Herzog. - Carsten Koall/dpa - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha denunciado este lunes la oleada de violencia de colonos israelíes contra la población palestina de Cisjordania asegurando que la misma va contra la historia de Israel y "contra Dios mismo".

En una declaración en la cumbre ELNET celebrada en Jerusalén, el dirigente israelí se ha referido a la "despreciable" violencia de "extremistas judíos contra personas y comunidades inocentes en Cisjordania", afirmando que merece una "condena enérgica" y que no cabe la "ambigüedad" en este caso.

"Constituye un ataque no solo contra los seres humanos, creados a imagen divina, sino también contra los principios éticos que nos guían, contra nuestra historia como pueblo y contra Dios mismo. Desde luego, no representa a Israel", ha señalado en una firme condena de la ola de violencia que recorre Cisjordania y que tiene en especial el foco puesto en la recogida de la aceituna, uno de los pocos recursos económicos de la población palestina.

De esta forma, Herzog ha señalado que los organismos de Israel encargados de hacer cumplir la ley "están trabajando diligentemente para erradicar esta terrible mancha moral, detener, investigar y llevar ante la justicia a todos los responsables de actos de violencia". En palabras del presidente israelí, se aplicará "todo el rigor de la ley" y "de conformidad con nuestros valores como judíos, como israelíes y como seres humanos" contra los responsables de estos actos.

Pese a la condena generalizada en el espectro político israelí, el ministro de Defensa, Israel Katz, ha evitado una firme denuncia atribuyendo estos "graves" episodios a la "violencia continuada de un puñado de alborotadores" en Cisjordania.

En todo caso, el ministro ha asegurado que no le corresponde a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) "cumplir la legislación civil" en el territorio palestino y ha señalado al papel de la Policía de Israel. "La Policía será reforzada y llevará a cabo los preparativos necesarios", ha señalado, incidiendo en que "dispone de las herramientas adecuadas para gestionar la prevención, las investigaciones, las detenciones y el procesamiento penal de quienes infringen la ley" mientras que el Ejército debe centrarse en "defender las fronteras".

El pasado fin de semana la violencia llegó a un nuevo pico tras el asalto a varias aldeas palestinas de Cisjordania en los que se incendiarios una docena de vehículos y varias casas, unos actos de violencia extremista que el líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, condenó como "terrorismo judío en todos los sentidos de la expresión".