Hezbolá difunde imágenes de instalaciones militares israelíes en el norte del país grabadas con drones

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha publicado este martes una serie de imágenes grabadas con drones en las que se observan supuestas instalaciones militares israelíes, así como el puerto de Haifa, ubicado en el norte de Israel, a menos de 30 kilómetros de la frontera con Líbano.

En las imágenes se aprecia el puerto de Haifa, incluida una base naval israelí, así como varios buques de guerra e infraestructura de las fuerzas especiales de la Armada. Por otro lado, el vídeo muestra lo que Hezbolá ha identificado como instalaciones estratégicas militares, zonas de la localidad de Kiryat Yam, o instalaciones de los sistemas de defensa aérea de la Cúpula de Hierro y la Honda de David.

Estos hechos implican no solo que Hezbolá haya sobrevolado un dron sobre territorio israelí, sino que este logró pasar desapercibido y regresar ileso a Líbano. Además, la milicia islamista confirma así tener identificados algunos objetivos militares en caso de una escala bélica de las tensiones en la región, según recoge la cadena de televisión Al Manar, vinculada al grupo.

El vídeo, de unos diez minutos de duración, incluye imágenes grabadas por drones de vigilancia que han sobrevolado en algún momento territorio israelí, si bien se desconoce de cuándo datan las grabaciones. Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) todavía no se han manifestado al respecto, informa 'The Times of Israel'.

El pasado mes de noviembre, el líder supremo de Hezbolá, Hasán Nasralá, aseguró que el grupo había enviado drones de reconocimiento a la ciudad de Haifa. Además, en las últimas semanas la milicia islamista ha intensificado el lanzamiento de drones a través de la frontera, donde Hezbolá y las FDI intercambian ataques.

El Ejército de Israel y Hezbolá --respaldado por Irán y que cuenta con un importante peso político en Líbano-- mantienen una serie de enfrentamientos desde el 8 de octubre, un día después de los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se saldaron con cerca de 1.200 muertos y 240 rehenes, y motivaron la cruenta respuesta militar israelí en Gaza, que se cobra la vida de más de 37.300 palestinos.