Hezbolá felicita a Mojtaba Jamenei por su nombramiento en Irán y subraya su "sólida relación" con Teherán

Archivo - Manifestantes portan banderas libanesas, palestinas y de Hezbolá durante una manifestación en la capital de Líbano, Beirut, en apoyo al pueblo palestino ante los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás - Marwan Naamani/dpa - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha felicitado este lunes a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como líder supremo de Irán tras el asesinato el 28 de febrero de su padre y hasta ahora jefe de Estado, el ayatolá Alí Jamenei, en el marco de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, y ha reiterado la "sólida relación" entre el grupo y Teherán.

Así, el grupo ha renovado su "compromiso con los principios de los líderes de la Revolución Islámica" y ha jurado lealtad a Jamenei, antes de incidir en que "dedicará todos sus esfuerzos a la realización de los principios de la Revolución Islámica" establecidos por Ruholá Jomeini en 1979.

Hezbolá ha subrayado además que sus milicianos quedan "bajo mando" de Jamenei y "se comprometen a hacer que los criminales estadounidenses y la arrogancia mundial lamenten cualquier agresión", según ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo.

"Bajo el liderazgo de nuestro querido líder, resistiremos y perseveraremos hasta nuestro último aliento y hasta nuestra última gota de sangre", ha zanjado, en la primera reacción oficial de Hezbolá a la decisión de la Asamblea de Expertos de Irán de nombrar a Jamenei como nuevo líder supremo del país asiático.

Jamenei, quien era líder supremo de Irán desde 1989, murió el 28 de febrero en el inicio de la oleada de bombardeos desatada por Estados Unidos e Israel, un ataque en el que además murieron su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas. Su sucesor fue anunciado el domingo, cerca de una semana después de su fallecimiento.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.