El hijo del sah ve en la muerte de Jamenei un paso hacia un futuro libre y prevé el fracaso de todo posible sucesor

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El hijo mayor del derrocado sah de Irán, Reza Pahlavi, ha celebrado la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la ha presentado como el comienzo de una "gran celebración nacional" y un paso hacia un "futuro libre y próspero", advirtiendo de que cualquier intento de perpetuar el régimen "fracasará" por falta de legitimidad.

"Alí Jamenei, el déspota sanguinario de nuestra época, asesino de decenas de miles de los hijos e hijas más valientes de Irán, ha sido borrado de la faz de la historia. Con su muerte, la República Islámica ha llegado a su fin y muy pronto será relegada al olvido", ha expresado en una publicación en redes sociales.

Así las cosas, Pahlavi ha lanzado un ultimátum a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como al Ejército, a los que ha advertido de que "esta es su última oportunidad de unirse a la nación" y "ayudar a garantizar la transición estable de Irán hacia un futuro libre y próspero".

En la misma línea, el primogénito del sah ha aseverado que cualquier intento de dar continuidad al régimen de Jamenei "está condenado al fracaso desde el principio", pues su eventual sustituto no solo "no tendrá ni legitimidad ni longevidad", sino que además será señalado como "cómplice de los crímenes de este régimen".

"Este puede ser el comienzo de nuestra gran celebración nacional, pero no es el final del camino", ha manifestado, dirigiéndose esta vez al pueblo iraní, al que ha llamado a tomar las calles. "Juntos, unidos y firmes, lograremos la victoria final y celebraremos la libertad de Irán en toda nuestra querida patria", ha apostillado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado apenas unos momentos antes la muerte del líder supremo de Irán en el marco de los ataques lanzados por Estados Unidos a Israel este sábado contra el centro del poder en Teherán en una operación con el objetivo declarado de forzar un cambio de régimen en Irán.

Según Trump, el ayatolá "no pudo eludir los sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo" en colaboración con Israel. "Ni él ni los demás líderes que han sido asesinados junto a él pudieron hacer nada", ha afirmado sobre la operación que ha acabado con la vida de Jamenei, segundo líder de la República Islámica tras el fundador, el ayatolá Ruholá Jomeini, al que sustituyó.

En palabras del presidente de Estados Unidos "esta es la mayor oportunidad que tiene el pueblo iraní de recuperar su país" y en una llamada a las fuerzas de seguridad y a los miembros de la Guardia Revolucionaria ha asegurado que pueden tener "inmunidad" si se rinden en este momento.

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado una ofensiva sorpresa con cientos de bombardeos contra "ubicaciones que suponían una amenaza inminente", con el sector militar y nuclear en el foco. Washington ha declarado que el objetivo de la ofensiva es "desmantelar el aparato de seguridad del régimen", apuntando a un cambio de régimen y la caída de los ayatolás.

Teherán estaba negociando con Estados Unidos un acuerdo sobre su programa nuclear cuando Estados Unidos atacó por sorpresa este sábado a Irán con el apoyo de Israel. Las autoridades iraníes han denunciado una "agresión militar criminal" que viola los principios de la Carta de Naciones Unidas y han lanzado ataques en represalia contra bases militares estadounidense en países del Golfo, incluyendo Arabia Saudí, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar.