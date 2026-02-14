Hillary Clinton critica la inmigración "desestabilizadora" y defiende las deportaciones "humanas"

Hillary Clinton (tercera por la izquierda) en la Conferencia de Seguridad de Múnich
Hillary Clinton (tercera por la izquierda) en la Conferencia de Seguridad de Múnich - Kay Nietfeld/dpa
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 23:03
MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton ha criticado este sábado la inmigración como factor "disruptivo y desestabilizador" y ha defendido las deportaciones "humanas" de Bill Clinton o Barack Obama como solución frente a la política del actual presidente estadounidense, Donald Trump.

La inmigración "ha ido demasiado lejos". "Es disruptiva y desestabilizadora y hay que resolverla de una forma humana, con fronteras seguras y sin torturar ni matar a gente", ha afirmado Clinton durante su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La que fuera también candidata presidencial del Partido Demócrata ha subrayado que "durante el mandato de mi marido y de Barack Obama fueron deportadas más personas sin matar a ciudadanos estadounidenses y sin meter a niños en campos de detención que en el primer mandato de Trump y este primer año del segundo mandato de Trump", ha indicado desde la capital Bávara. Clinton ha abogado por un "debate legítimo" sobre la inmigración en Estados Unidos y otras cuestiones.

Clinton ha criticado además a Trump por "traicionar" las ideas de Occidente. "Ha traicionado a Occidente. Ha traicionado los valores humanistas. Ha traicionado la Carta de la OTAN, la Carta Atlántica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ha señalado.

