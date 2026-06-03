Un hombre se atrinchera con rehenes en un banco en California bajo amenaza de bomba

Patrullas de Policía en el perímetro de un banco en la ciudad de Bakersfield, en California, EEUU, donde un hombre permanece atrincherado ante una amenaza de bomba - POLICÍA DE BAKERSFIELD EN X

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre se ha atrincherado con rehenes en un banco de la ciudad de Bakersfield, en el estado de California, donde además la Policía local ha informado de una "amenaza de bomba confirmada" en una situación en la que "algunas" de las personas detenidas han podido salir del edificio mientras la Policía rodea el recinto y los negociadores conversan con el sospechoso.

"Nos encontramos en el edificio del Chase Bank, en la esquina de Chester Avenue y la calle 17, debido a una amenaza de bomba confirmada", ha informado el Departamento de Policía de Bakersfield en un "aviso de seguridad pública" difundido en redes en el que ha instado a la población a "evitar el centro de la ciudad", señalando a este respecto que se ha cortado el tráfico en la zona, que permanecerá de este modo "hasta nuevo aviso".

La Policía ha acudido al banco tras recibir una llamada cerca de las 13.00 hora local (las 21.00 españolas en península y Baleares), donde ha averiguado que "un hombre adulto se ha atrincherado dentro del edificio con varios vecinos", según ha señalado el cuerpo en un comunicado difundido poco después.

Una vez en el lugar de los hechos, los agentes han establecido un "un perímetro alrededor del edificio y los negocios aledaños para garantizar la seguridad pública", reza el comunicado, que subraya que "no se han registrado heridos" y que "algunos vecinos han podido evacuar" el banco.

"Al momento de este comunicado, los agentes y miembros de nuestro Equipo de Negociación de Crisis se mantienen en contacto telefónico con el sujeto. No se han realizado arrestos", precisa la nota, que agrega que "se publicará información adicional a medida que esté disponible".