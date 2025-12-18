El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe un cheque de más de 2,1 millones de euros

Un grupo de personas deja ofrendas florales en recuerdo de las víctimas del ataque contra una fiesta judía en la playa de Bondi, en Sídney, Australia (archivo) - Bianca De Marchi/AAP/dpa

Ahmed al Ahmed, el residente de Sídney de origen sirio que redujo a uno de los dos atacantes que el domingo mataron a tiros al menos a 15 personas en la playa de Bondi durante una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá, ha recibido este jueves un cheque por valor de 2,5 millones de dólares (cerca de 2.130.000 euros) recaudados para apoyarle por su acto de heroísmo.

El cheque ha sido entregado a Al Ahmed, quien sigue ingresado tras resultar herido de bala durante su intervención, por el 'influencer' Zachery Dereniowski, quien ha publicado una fotografía del momento junto al mensaje: "Ahmed, el mundo te quiere". El dinero habría sido recaudado con donaciones por parte de 43.000 personas.

"Es bueno verte, amigo", dice Dereniowski, quien describe a Al Ahmed como "un auténtico héroe" antes de hacerle entrega del cheque. "¿Lo merezco?", pregunta el hombre, quien pide a todo el mundo que se apoye. "Olviden todo lo malo del pasado y avancen para salvar vidas. Cuando lo hice, lo hice desde el corazón", ha relatado, en referencia a su actuación en la playa de Bondi.

Así, ha manifestado que actuó al ver que en la playa había niños, hombres y mujeres disfrutando de una fiesta y ha recalcado que Australia "es el mejor país del mundo". "No nos vamos a quedar de brazos cruzados mirando. Que Dios proteja a Australia", ha apostillado Al Ahmed.

La playa de Bondi era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de Janucá, que dio comienzo el domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento cuando tuvo lugar el ataque, que se saldó además con más de 40 heridos de diversa consideración.

El ataque fue perpetrado por al menos dos asaltantes, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a la citada celebración.

El grupo yihadista Estado Islámico ha dicho este mismo jueves que el ataque supone "un orgullo", si bien no ha reivindicado la autoría del atentado.