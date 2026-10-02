HRW apunta a la "desaparición forzada" de seis periodistas en Egipto: "Envía un mensaje escalofriante"

Archivo - Viandantes cerca de la plaza Tahrir, en El Cairo - Stefania Mizara / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha deslizado este viernes que los seis periodistas detenidos a principios de esta semana por las fuerzas de seguridad egipcias han sido sometidos a la "desaparición forzada", habida cuenta que aún no han revelado su paradero, extremo que "envía un mensaje escalofriante" a reporteros y medios de comunicación en Egipto.

"La detención simultánea por parte de las autoridades egipcias de toda la redacción de una destacada plataforma de noticias independiente es profundamente alarmante", ha señalado el director adjunto para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Bassam Jawaya, tras el arresto de seis redactores de la plataforma independiente de periodismo de investigación Matsda2sh.

Los detenidos --identificados como Mohamed Ashraf, Abdulá Qadri, Islam Barakat, Mohamed Adel, Mohamed Mahmud y Omar Hilal-- conforman la totalidad del equipo editorial de Matsda2sh y fueron detenidos "uno tras otro durante una serie de redadas" por presuntos vínculos con Hermanos Musulmanes, de acuerdo al Ministerio del Interior. Unas acusaciones rechazadas de pleno por la plataforma.

HRW ha recalcado que los periodistas permanecen incomunicados y sigue sin conocerse su paradero, más de 72 horas después de ser detenidos, lo cual "suscita graves preocupaciones por su seguridad y sus derechos a un proceso justo".

"Las autoridades egipcias deberían revelar inmediatamente su paradero, permitir el acceso a sus abogados y familiares, y garantizar que ningún periodista sea detenido ni procesado por ejercer su derecho a la libertad de expresión o por desempeñar su trabajo", ha considerado la ONG, que recuerda que más de 80 organizaciones han condenado su arresto y exigido su puesta en libertad.

"Desmantelar toda una redacción en cuestión de horas, sin previo aviso ni motivo, envía un mensaje escalofriante a todos los periodistas que trabajan en Egipto y pone de manifiesto lo poco que queda allí de espacio para el periodismo crítico", ha alertado Human Rights Watch.