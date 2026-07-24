La HRW condena el plan de Israel para construir un foso con cocodrilos en una prisión para palestinos

Archivo - El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir - Matteo Placucci / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Right Watch (HRW) ha condenado este viernes el plan del Gobierno de Israel, impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, para construir un foso con cocodrilos en la prisión de Ketziot, que alberga a miles de presos palestinos.

"El plan del ministro israelí Itamar Ben Gvir de construir un foso lleno de cocodrilos para proteger un centro de detención palestino es tan cruel y caricaturesco que debería resultar ridículo. Por desgracia, es la señal más reciente de la normalización de la crueldad dentro de estos centros", ha lamentado la investigadora interina sobre Israel y Palestina de HRW, Sarah Sanbar.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno invierta "millones en propuestas que no son más que crueldad performativa" en vez de llevar a cabo investigaciones "independientes y transparentes" sobre "las documentadas acusaciones de tortura y malos tratos" en estos centros, y "procesar a los responsables", incluyendo altos cargos.

La oficina Ben Gvir ha confirmado al medio israelí Ynet que han empezado las excavaciones para la construcción del foso, que tendrá unos 170 metros de largo y servirá para disuadir a los presos --la mayoría de ellos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- de escapar. Está previsto que el proyecto cueste alrededor de 21 millones de nuevos séqueles (seis millones de euros).