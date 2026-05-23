HRW denuncia la destitución del principal líder de la oposición turca a manos de un tribunal

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fotografiado en una reunión diplomática durante el segundo día de una misión económica belga en Turquía, en Estambul, el lunes 11 de mayo de 2026 - Europa Press/Contacto/POOL PHILIP REYNAERS

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este sábado la destitución de Özgür Özel, líder del principal partido de la oposición en Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), tras una medida dictada por un tribunal de Ankara que ha decidido anular el congreso de la formación en el que había resultado electo en 2023 y ha colocado como nuevo presidente a Kemal Kiliçdaroglu, anterior presidente.

"La decisión del tribunal de destituir a Özgür Özel y a toda la cúpula del CHP forma parte de los esfuerzos políticos más amplios del Gobierno de Erdogan para marginar a la principal oposición política, socavando profundamente los derechos civiles y políticos y el proceso democrático de Turquía", ha declarado Benjamin Ward, subdirector para Europa y Asia Central de HRW.

Según la organización, este caso demuestra una clara "motivación política" por parte del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, para lograr la destitución de Özel, principal rival. En las elecciones locales de marzo de 2024, bajo su liderazgo, el CHP obtuvo el 37,8% de los votos a nivel nacional, superando el 35,5% del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) del presidente Erdogan, que perdió su liderazgo por primera vez en 22 años.

"Tras el encarcelamiento del alcalde de Estambul y candidato presidencial del CHP, Ekrem Imamoglu, y de otros alcaldes y funcionarios del CHP con cargos falsos, queda claro que las autoridades turcas pretenden eliminar a la actual dirección del CHP como fuerza política viable", ha informado.

Este sábado, en su nuevo papel de líder del partido designado por el tribunal, la primera medida de Kiliçdaroglu ha sido la de despedir a los tres abogados del CHP responsables de presentar la apelación del partido ante el tribunal contra la destitución de la dirección de Özgür Özel y nombrar a otros nuevos, quienes inmediatamente han solicitado retirar dicha apelación.

Un tribunal turco falló el pasado jueves a favor de la destitución de Özgür Özel, líder del principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), una decisión que podría desencadenar posibles luchas internas dentro de la formación.

La corte de apelaciones de Ankara anuló los resultados del congreso del partido en el que Özel fue elegido presidente por irregularidades, si bien el CHP podría recurrir todavía el fallo, según recogía la agencia de noticias Anatolia.

Esto se produce después de que un tribunal de primera instancia turco dictaminara que el caso carecía de fundamento. El fallo de este jueves permite así destituir a Özel de su cargo, que pasará a manos del expresidente de CHP Kemal Kilicdaroglu.

Tras el fallo, Özel ha publicado un vídeo de uno de sus mítines en redes sociales, sin pronunciarse de forma oficial al respecto, mientras que su partido ha insistido en que no reconocerán la decisión, que han catalogado de "ilegal", y ha hecho un llamamiento a todos sus miembros a pronunciarse en contra.

Por su parte, Kilicdaroglu ha afirmado que el CHP "no es un campo de batalla para la búsqueda de ambiciones personales" y ha instado a que la decisión no sea una "causa de división" interna, sino "una oportunidad". "Invito a todos a la serenidad y al sentido común compartido", ha argüido.

El alcalde de Estambul suspendido, Ekrem Imamoglu, ha precisado que desde el CHP lucharán "contra los golpes de Estado políticos" llevados a cabo por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "a través del poder judicial".

"La decisión tomada es nula e inválida. No es solo un golpe contra el CHP; es un golpe contra Turquía, contra la democracia, contra la República. Es destruir el orden constitucional. El asunto es grave. Está por encima de los partidos. Es momento de que la nación defienda a Turquía", ha apuntado.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso del Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascenso en la política nacional y sus aspiraciones de vencer en las urnas al presidente Erdogan.

Imamoglu fue destituido en marzo de 2025 y encarcelado por presuntos cargos de corrupción y despojado de su título universitario, requisito para ser candidato presidencial. El político, encausado por distintos cargos, logró relevancia política a nivel estatal con su cargo como alcalde de Estambul a partir de su victoria en las elecciones municipales de 2019.